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ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести:Приморье». Об этом, выступая в ходе брифинга в Женеве, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — цитирует ТАСС Харрис.
По её словам, в России проводится «много тестов».
22 мая в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с COVID-19 «определяется как уверенное плато».
Напомним, согласно данным на 5 июня, в России выявлено 449 834 случая заболевания коронавирусом, 212 680 человек выздоровели, 5528 — скончались.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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