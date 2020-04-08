Выход на плато по коронавирусу: вирусолог НИИ рассказал о сроках

В скором времени Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией, пояснил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко, сообщают «Вести:Приморье». Об этом вирусолог рассказал «Газете.ру».

«Три дня подряд мы видим примерно одинаковый прирост новых заболевших коронавирусом, резких возрастаний нет. Этот хороший признак дает надежду на то, что страна наконец выходит на плато», — отметил вирусолог.

Тем не менее, говорить об окончательной стабилизации числа заразившихся еще рано. «Нужно смотреть, когда произойдет заметное снижение количества больных COVID-19 или, по крайней мерелог ра будет наблюдаться такая тенденция, только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено», — объяснил Бутенко.

Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев также призвал повременить с прогнозами.

«Было вот недавно пять тысяч новых заболевших несколько дней подряд, и мы думали, что это выход на плато, а потом случился резкий скачок до 10 тысяч, поэтому и сейчас надо еще подождать», — рассказал вирусолог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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