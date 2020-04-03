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Стоит подождать: Вирусолог оценил сроки выхода на плато по COVID
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что через несколько дней станет ясно, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или нет, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет РИА Новости.
Альтштейн заявил, что «ещё рано говорить про плато, надо ещё наблюдать».
«Стоит подождать несколько дней, тогда станет ясно, добрались мы до плато или нет», — сказал он.
Вирусолог добавил, что, по его мнению, нужно подождать «до понедельника, там уже будет точно видно», отмечает RT.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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