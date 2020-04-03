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Стоит подождать: Вирусолог оценил сроки выхода на плато по COVID

Стоит подождать: Вирусолог оценил сроки выхода на плато по COVID

Источник фото: pixabay.com

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что через несколько дней станет ясно, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или нет, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет РИА Новости.

Альтштейн заявил, что «ещё рано говорить про плато, надо ещё наблюдать».

«Стоит подождать несколько дней, тогда станет ясно, добрались мы до плато или нет», — сказал он.

Вирусолог добавил, что, по его мнению, нужно подождать «до понедельника, там уже будет точно видно», отмечает RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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