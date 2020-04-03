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«От года — до трех лет. Может быть и больше»: названы сроки агрессивности коронавируса

«От года — до трех лет. Может быть и больше»: названы сроки агрессивности коронавируса

Источник фото: pixabay.com

Агрессивность нового коронавируса пойдет на спад не ранее чем через год. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, сообщают «Вести:Приморье».

«От года — до трех лет. Может быть и больше», — ответил Альтштейн на вопрос «КП», сколько времени пройдет, когда сила коронавируса пойдет на спад. Вирусолог подчеркнул, что особенность SARS-CoV-2 от других коронавирусов в том, что он более заразный и от него тяжелее «освободиться».

По словам Альтштейна, переходя от человека к человеку, COVID-19 приспосабливается к популяции, то есть меньше убивает. При этом вирус сохраняет способность распространяться дальше, отметил доктор медицинских наук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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