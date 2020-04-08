Выходим на плато по коронавирусу: в Роспотребнадзоре назвали сроки

Число новых случаев коронавирусной инфекции, которые выявляют за сутки, еще немного увеличится, и, скорее всего, в октябре будет плато, после чего - постепенное снижение, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, сообщают «Вести:Приморье».

"Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение", - сказал Малеев.

Он уточнил, что дополнительные новые ограничения сейчас не требуются, хотя какие-то рекомендации уже есть - например, переход на удаленку или самоизоляция для пожилых людей.

"Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут", - отметил Малеев.

Он подчеркнул, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где все необходимые меры предусмотрены. Рост заболеваемости коронавирусом они также учитывают, добавил эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru