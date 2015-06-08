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Неужели так можно? Академик назвал легкий способ заражения коронавирусом

Неужели так можно? Академик назвал легкий способ заражения коронавирусом

Источник фото: pixabay.com

Коронавирусом можно заразиться во время приема пищи. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой RNS.

Заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным и контактным путем, через прикосновение к поверхностям в общественных местах, вирус также может проникнуть в организм во время еды и через прикосновения к лицу, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью стопкоронавирус.рф.

«(Заражение коронавирусом происходит. – RNS) воздушно-капельным и контактным путем, через прикосновения к различным поверхностям в общественных местах. Также вирус может проникать внутрь организма во время еды или через прикосновения к лицу», – сказал Малеев.

Академик отметил, что существует вертикальный путь передачи вируса: в процессе родов вирус может передаться через плаценту. Малеев добавил, что таких случаев пока немного.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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