Неужели так можно? Академик назвал легкий способ заражения коронавирусом

Коронавирусом можно заразиться во время приема пищи. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой RNS.

Заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным и контактным путем, через прикосновение к поверхностям в общественных местах, вирус также может проникнуть в организм во время еды и через прикосновения к лицу, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью стопкоронавирус.рф.

«(Заражение коронавирусом происходит. – RNS) воздушно-капельным и контактным путем, через прикосновения к различным поверхностям в общественных местах. Также вирус может проникать внутрь организма во время еды или через прикосновения к лицу», – сказал Малеев.

Академик отметил, что существует вертикальный путь передачи вируса: в процессе родов вирус может передаться через плаценту. Малеев добавил, что таких случаев пока немного.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]