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Коронавирус станет «сезонным»

Коронавирус станет «сезонным»

Источник фото: pixabay.com

Академик РАН, ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев пояснил, почему коронавирус станет сезонной инфекцией, сообщают «Вести:Приморье». 

Он пояснил в интервью "РГ", что новый коронавирус вызывает острое респираторное заболевание, а для таких инфекций характерна активизация в осенне-зимний период. "Практически все острые респираторные вирусные инфекции активизируются в холодный сезон, - пояснил Виктор Малеев. - Вспомним "свиной" грипп, эпидемию 2010 года. Она, кстати, началась летом - новый вирус может "выстрелить" в любое время года. Но затем ситуация пришла к норме, и этот "свиной" штамм стал очередной разновидностью обычного сезонного гриппа, который приходит каждый год осенью-зимой".

Малеев пояснил, чем объясняется такая закономерность. "Объяснение этому простое: все респираторные инфекции проникают в организм через слизистые дыхательных путей. А зимой, когда то холодно, то слякоть, мукозальный - местный иммунитет слизистых - снижается, - отметил эксперт. - Поэтому перепады погоды являются для нас испытанием, у нас страдает здоровая микрофлора носоглотки. А для респираторных вирусов, как раз наоборот, наступает раздолье. Тем более, у нас мало кто закаляется и, в том числе, укрепляет иммунитет слизистых. А эта мера совсем бы не помешала. Летом, кстати, это делать проще всего".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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