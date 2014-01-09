Вспышка новой инфекции: Роспотребнадзор выявил вирус, способный передаваться человеку

Роспотребнадзор выявил новый штамм птичьего гриппа, способный передаваться человеку, сообщают «Вести:Приморье».

Семь сотрудников птицефабрики на юге России заразились новым штаммом птичьего гриппа, рассказала на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет «РГ».

По ее словам, учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики. Там в декабре прошлого года была вспышка этой инфекции.

"Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", - рассказала Попова (цитата по ТАСС).

Она добавила, то российская сторона уже направила в ВОЗ информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа. По словам Поповой, это произошло несколько дней назад, как только ученые Роспотребнадзора стали абсолютно уверены в своих выводах.

Напомним, за минувшие сутки, по данным на 21 февраля, в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 109 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 39 695. Вылечились от COVID-19 294 заболевших, всего выздоровевших - 33 440.

* Птичий грипп - это острое вирусное заболевание, протекающее у человека с инфекционно-токсическим, желудочно-кишечным и респираторным синдромами. Об инфицировании людей вирусом птичьего гриппа впервые стало известно в 1997 году, когда началась вспышка инфекции в Гонконге. Затем из Азии вирус распространился в Европу и Африку, вызвав миллионы случаев инфицирования диких и домашних птиц. Люди заражаются такой инфекцией не часто. В группе риска - работники птицефабрик.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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