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«Дело времени»: Роспотребнадзор не исключил появление новых очагов вируса птичьего гриппа

«Дело времени»: Роспотребнадзор не исключил появление новых очагов вируса птичьего гриппа

Источник фото: pixabay.com

В России не исключено появление новых очагов птичьего гриппа A (H5N8). Об этом журналистам заявили в Роспотребнадзоре, сообщают «Вести:Приморье».

«С учетом текущей динамики распространения вируса нельзя исключать появление новых очагов на территории нашей страны», — цитируют «Известия» ведомство.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой на сегодняшний день инфекция передается от птиц к человеку. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что вирус будет мутировать и в будущем сможет распространяться между людьми. «Но то, что семь человек было инфицировано этим вирусом, — очень плохой симптом. Это значит, что люди могут заражаться и дальнейший переход от человека к человеку — дело времени», — цитирует издание ученого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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