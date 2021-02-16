Выявление птичьего гриппа в России прокомментировали в центре «Вектор»

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет приступить к разработке тест-системы и вакцинного штамма, сообщают «Вести:Приморье».

«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения», — цитирует его ТАСС.

Максютов добавил, что это позволит «начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма».

Новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, уточняет RT.

Данные о случаях заболевания направлены в ВОЗ.

За минувшие сутки, по данным на 21 февраля, в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 109 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 39 695. Вылечились от COVID-19 294 заболевших, всего выздоровевших - 33 440.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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