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Выход из самоизоляции: в Кремле прокомментировали вопрос о дате

Выход из самоизоляции: в Кремле прокомментировали вопрос о дате

Источник фото: pixabay.com

В Кремле ответили на вопрос о дате решения по выходу из самоизоляции, сообщают «Вести:Приморье».

На вопрос о том, вышла ли Россия на плато по заболеваемости, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил журналистам самим посмотреть на цифры и заметил, что ситуация остается напряженной.

"Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе - за неделю, - сказал представитель Кремля. - Видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной".

На вопрос о том, есть ли план выхода из режима самоизоляции, рассматривается ли конкретная дата как критическая, до которой надо принять решение, Песков ответил, что такой даты нет. "Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией", - пояснил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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