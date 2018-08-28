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Дмитрий Песков ответил на слухи о возвращении к режиму самоизоляции

Дмитрий Песков ответил на слухи о возвращении к режиму самоизоляции

Источник фото: ТАСС

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения к режиму самоизоляции - система здравоохранения заблаговременно мобилизована. Так что оснований для слухов нет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".

На вопрос журналистов, нет ли планов усилить "карантин" из-за коронавируса и вернуться к режиму самоизоляции хотя бы частично, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, никаких обсуждений не ходит"​​​.

"Собственно, почему, - объяснил представитель Кремля. - Потому что заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с коронавирусов во всех регионах без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии".

"Эта мобилизация состоялась, она осуществлялась под строгим контролем и в координации с правительственным штабом, - констатировал Песков. - Еженедельно лично президент принимал участие в этой работе".

"Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована", - заметил пресс-секретарь главы государства, добавив, что это позволяет гораздо более гибко относиться к росту числа заболевших, "если брать на ежедневной основе". "Оснований для каких-либо слухов в настоящее время нет", - заключил Песков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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