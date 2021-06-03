О третьей волне коронавируса рассказал Мурашко

Заболеваемость коронавирусом в целом по России снижается, третьей волны COVID-19 в нашей стране нет, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что все спокойно.

"Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]", - сообщил ТАСС глава Минздрава РФ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 51 жителя края. Всего заболевших с начала эпидемии - 44 514. Выздоровели - 41 599 человек. Умерли - 735 приморцев. Привились от инфекции COVID – 155 470 граждан. Было обследовано 1 047 077 приморца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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