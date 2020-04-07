COVID-19 может перейти в более агрессивные формы

Академик РАН, профессор Михаил Пальцев не исключает, что коронавирус, постоянно мутируя, может перейти в более агрессивные формы. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».

По словам академика, в связи с этим необходимо создать вакцину, направленную именно на основу COVID-19, на РНК, а не на белковый рецептор.

Пальцев также назвал две причины, по которым коронавирус мутирует — из-за постепенной выработки коллективного иммунитета и ввиду природных условий, в частности жаркого лета, когда у населения снижается заболеваемость воздушно-капельными инфекциями.

Ранее, как сообщает lenta.ru, другой академик РАН, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков предположил, что третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер. По его словам, сейчас в России идет формирование концепции по борьбе с распространением нового вируса.

Напомним, по данным на 14 июня в России уже 528964 заболевших коронавирусом. 280050 россиян уже выздоровели, 6948 человек спасти не удалось.

При этом в Приморье вновь отмечен рост заболеваемости за сутки - зарегистрировали 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала эпидемии составляет 2 886. За сутки 22 пациента выздоровели и выписаны домой. Таким образом, на сегодняшний день 1 684 приморца победили коронавирус. С начала эпидемии от COVID-19 в Приморье погибли 26 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]