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Уходим в отрыв: статистика по COVID-19 на 14 июня

Уходим в отрыв: статистика по COVID-19 на 14 июня

В России за минувшие сутки выявлено 88З5 новых случаев заражения COVID-19. Нарастающим итогом в стране уже 528964 заболевших. 280050 россиян уже выздоровели, 6948 человек спасти не удалось, из них 119 - за минувшие сутки.

При этом в Приморье вновь отмечен рост заболеваемости за сутки - зарегистрировали 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала эпидемии составляет 2 886. За сутки 22 пациента выздоровели и выписаны домой. Таким образом, на сегодняшний день 1 684 приморца победили коронавирус. С начала эпидемии от COVID-19 в Приморье погибли 26 человек.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

В правительстве края отмечают, что работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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