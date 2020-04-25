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Выходные дни под запретом: в России могут ввести "плавающие" ограничительные меры

Выходные дни под запретом: в России могут ввести "плавающие" ограничительные меры

Источник фото: informpskov.ru

Режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может быть «плавающим». Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Есть формат в том числе «плавающего» режима ограничений. Могут использоваться разные режимы», — сказал он. По его словам, режим ограничений может вводиться, например, в выходные дни, - сообщает РБК.

В Приморье постепенно снимается режим ограничений. Открываются торговые центры, салоны красоты, другие предприятия. 

По поручению председателя Правительства России к 15 июня в Приморье должны подготовить план по выходу туристической отрасли из режима ограничений с учетом эпидемиологической обстановки. 

Напомним, по данным оперштаба, в России коронавирусной инфекцией заразились 502 тыс. человек, 261 тыс. — выздоровели, 6532 — умерли.

В Приморье за весь период заболели 2609 человек. От коронавируса погибли 25 приморцев. С начала эпидемии вылечились уже 1614 человек.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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