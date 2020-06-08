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Минздрав дал добро на возобновление авиасобщения, но с ограничениями

Минздрав дал добро на возобновление авиасобщения, но с ограничениями

Глава Минздрава России считает, что возобновлять международное авиасообщение нужно, но при сохранении определенных ограничений, в частности, мер дистанцирования, для профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье».

"Подход к возобновлению авиасообщения содержит, в том числе определенные обязательства, в том числе, по тестированию, по использованию мер дистанцирования. Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями", - сказал Мурашко в ходе рабочей поездки в Свердловскую область, уточняет ТАСС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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