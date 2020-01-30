Международное авиасообщение возобновляется с 1 августа, Владивосток это пока не касается

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности", - заявил председатель правительства в пятницу на заседании кабинета министров.

Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Премьер отметил, что "это решение также позволит ускорить возвращение граждан РФ из-за рубежа".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение со столицей Великобритании, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что Владивосток включен в списке городов, где возобновят международное авиасообщение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]