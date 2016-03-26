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Мальдивы ждут: Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Мальдивы ждут: Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Источник фото: pixabay.com

Россия восстанавливает международное авиасообщение еще с тремя странами, сообщают «Вести:Приморье». Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В египетский Каир в неделю будут летать три рейса, два раза в неделю будут совершаться перелеты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и аэропорт Велана на Мальдивах.

Кроме того, решено увеличить до четырех количество рейсов в Швейцарию. Два раза в неделю из Москвы в Женеву и обратно будет летать "Аэрофлот" и еще два рейса между Москвой и Цюрихом будет осуществлять Swiss Air, отмечает «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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