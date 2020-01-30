Международное авиасообщение возобновляет с 1 августа Россия

С 1 августа Россия начинает восстановление международного авиасообщения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщают «Вести:Приморье».

"Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", - подчеркнул он. Это решение, добавил глава кабмина, также позволит ускорить возвращение граждан из-за рубежа.

При принятии решения правительство руководствовалось эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности, отмечает «РГ».

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что принятым критериям пока что отвечают только три страны. С 1 августа можно будет улететь в столицу Великобритании, в Танзанию и в турецкие Анкару и Стамбул. Чуть позднее - с 10 августа - начнутся перелеты в такие курортные города Турции, как Анталья, Бодрум и Даламан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]