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Мишустин подписал важный документ, касающийся ипотеки

Мишустин подписал важный документ, касающийся ипотеки

Источник фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил программу льготной ипотеки, сообщают «Вести:Приморье». 

Программа льготной ипотеки под 6,5 процентов продлевается до 1 июля 2021 года, заявил Мишустин.

На заседании правительства рассматриваются необходимые поправки нормативные акты, которые позволят выполнить поручение президента.

"Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала", - подчеркнул глава кабмина.

Многие семьи, подчеркнул он, воспользовались программой, она также помогла поддержать строительную отрасль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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