Правительство решает вопрос продления льготной ипотеки

Правительство России рассмотрит осенью продление программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы.

«Мы осенью будем принимать финальное решение о продолжении и по условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу», — уточнил он.

Премьер указал, что программой заинтересовались «очень много людей», и после ее старта количество заемщиков к июню в России выросло на 31%, отмечает РБК.

Льготную ипотеку под 6,5% годовых правительство утвердило в апреле, она рассчитана на покупателей жилья в новостройках. Лимиты размера ссуды зависят от того, где покупать квартиру: в Москве и Санкт-Петербурге можно взять кредит на сумму до 12 млн руб., в остальных регионах — до 6 млн руб. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что к середине июня в банки поступило 170 тыс. заявок на льготную ипотеку.

В конце июня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты обратятся к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой о продлении программы льготной ипотеки на 2021 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]