Правительство изменило максимальный размер льготной ипотеки
Правительство в рамках поручения Президента внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5%, сообщают «Вести:Приморье».
Такие кредиты выдаются на приобретение нового жилья. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов – с 3 млн до 6 млн рублей.
Льготную ставку – она сохраняется на весь срок ипотеки – банкам просубсидирует государство, отмечается на сайте ГД РФ.
О необходимости этой меры в своем обращении 23 июня заявил Президент РФ Владимир Путин. «Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до 6 млн рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 млн рублей», — сказал он.
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