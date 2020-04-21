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Правительство изменило максимальный размер льготной ипотеки

Правительство изменило максимальный размер льготной ипотеки

Источник фото: pixabay.com

Правительство в рамках поручения Президента внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5%, сообщают «Вести:Приморье».

Такие кредиты выдаются на приобретение нового жилья. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов – с 3 млн до 6 млн рублей. 

Льготную ставку – она сохраняется на весь срок ипотеки – банкам просубсидирует государство, отмечается на сайте ГД РФ.

О необходимости этой меры в своем обращении 23 июня заявил Президент РФ Владимир Путин. «Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до 6 млн рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 млн рублей», — сказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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