Путин предложил расширить льготную ипотеку на новое жилье

Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку под 6,5 процента на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей (ранее было 3 млн. рублей), а в крупных агломерациях - до 12 млн. рублей (раньше было 8 млн.). Об этом глава государства заявил в своем выступлении перед россиянами.

Также Владимир Путин заявил о намерении с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю Россию. Получить его можно будет в каждом регионе, статус можно ввести не с 18, а с 16 лет.

Кроме того, президент предложил изменить налоговую ставку с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Эти средства целевым образом пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Также Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в IT-сфере. Планируется снизить ставку страховых взносов с нынешних 14 до 7,6 процентов, а также понизить налог на прибыль с 20 процентов до трех.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]