Новости Общество Экономика
Сегодня, 13:27

С 1 июля изменится налоговый режим для самозанятых

С 1 июля изменится налоговый режим для самозанятых

Источник фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну. Получить его можно будет в каждом регионе, сообщают «Вести:Приморье». По мнению российского лидера, возможность приобретения статуса самозанятого должна появляться с 16 лет. Об этом в ходе обращения к россиянам заявил Владимир Путин.

— Нужно предоставить статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет. Это коснётся трёх миллионов человек, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ

, — отметил президент.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме