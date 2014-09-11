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С 1 июля изменится налоговый режим для самозанятых
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну. Получить его можно будет в каждом регионе, сообщают «Вести:Приморье». По мнению российского лидера, возможность приобретения статуса самозанятого должна появляться с 16 лет. Об этом в ходе обращения к россиянам заявил Владимир Путин.
— Нужно предоставить статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет. Это коснётся трёх миллионов человек, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ
, — отметил президент.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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