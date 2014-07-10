О снижении ставки на прибыль в несколько раз заявил Путин

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%, сообщают «Вести:Приморье».

«Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6%. Причём не временно, а бессрочно», — сказал президент.

Он отметил, что «будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 до 3%», уточняет RT.

По его словам, это даже лучше, чем в таких привлекательных для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская.

Путин отметил, что это будет одна из самых низких налоговых ставок для IT-отрасли в мире.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]