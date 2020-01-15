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Вчера, 16:59

Депутаты изменят условия получения льготной ипотеки

Депутаты изменят условия получения льготной ипотеки

Источник фото: pixabay.com

Программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство в России стоит сделать доступной для всех категорий населения, а не только для молодых семей. Письмо с соответствующим предложением направил депутат Госдумы РФ Василий Власов на имя зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщают «Вести:Приморье»..

«Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать её доступной для всех граждан», — цитирует RT Власова. Он подчеркнул, что программу льготной ипотеки нужно расширить, так как квартиры по сниженной процентной ставке пользуются спросом у многих категорий населения.

Власов попросил рассмотреть возможность расширения программы льготной ипотеки для всех россиян. Он уверен, что это поможет стимулировать строительство в РФ, поясняет ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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