Депутаты изменят условия получения льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство в России стоит сделать доступной для всех категорий населения, а не только для молодых семей. Письмо с соответствующим предложением направил депутат Госдумы РФ Василий Власов на имя зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщают «Вести:Приморье»..

«Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать её доступной для всех граждан», — цитирует RT Власова. Он подчеркнул, что программу льготной ипотеки нужно расширить, так как квартиры по сниженной процентной ставке пользуются спросом у многих категорий населения.

Власов попросил рассмотреть возможность расширения программы льготной ипотеки для всех россиян. Он уверен, что это поможет стимулировать строительство в РФ, поясняет ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]