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Льготы на ипотеку будут продлены

Льготы на ипотеку будут продлены

Источник фото: pixabay.com

Министерство финансов России предлагает продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 года. Речь идет о покупке квартир в новостройках, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующий проект постановления правительства РФ был разработан в министерстве.

«Проект постановления подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% годовых», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Действие программы предлагается продлить до 31 декабря 2021 года.

Сумму кредитов при этом предлагают увеличить. В этом случае банки смогут реализовывать по этой программе до 2,8 триллионов рублей. Сейчас эта сумма составляет 900 миллиардов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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