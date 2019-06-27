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Оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке можно по ставке от 0,1% годовых

Оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке можно по ставке от 0,1% годовых

Специальные сниженные ставки действуют в рамках программы субсидирования с застройщиками на DomClick.ru на покупку квартир в новостройках, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми: 

- 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 4,7% годовых)
- 1% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 4,7% годовых)
- 2,5% годовых на весь срок кредита к

Ставка по программе «Господдержка 2020»:

- 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 6,1% годовых)
- 2,4% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 6,1% годовых)
- 3,9% годовых на весь срок кредита

Ставка на покупку квартиры в новостройке:

- 0,9% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 7,6% годовых)
- 3,9% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 7,6% годовых)
- 5,4% годовых на весь срок кредита  

Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет. 

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «На сегодняшний день 90% кредитов Сбербанка на покупку квартир в новостройках выдается по программе ипотеки с господдержкой. Мы стремимся сделать покупку жилья ещё более доступной для россиян. Снижение ставки до 0,1% годовых в первый год кредитования позволит нашим клиентам сэкономить на платежах по ипотеке на этапе строительства жилья и ожидания переезда в собственную в новую квартиру». 

Выбрать квартиру в аккредитованных Сбербанком новостройках и оформить ипотеку со скидкой от застройщика можно онлайн на DomClick.ru. С подробностями условий жилищных кредитов можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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