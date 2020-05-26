Сбербанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7 процентных пункта. Программа позволяет жителям Дальнего Востока получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Максимальный срок кредита — 20 лет и 2 месяца, сумма кредита — до 6 млн рублей.

Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «С момента запуска Дальневосточной ипотеки уже более 10 тысяч клиентов приобрели жилье по льготной ставке. Снижение ставок до 1% годовых, упрощенная схема кредитования и возможность оформить ипотеку Сбербанка онлайн позволят ещё большему числу россиян быстрее обзавестись собственным жильем на льготных условиях».

Получить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа — до 31 декабря 2021 года.

Изучить условия программы, оформить «Дальневосточную ипотеку» и записаться на сделку онлайн можно на DomClick.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]