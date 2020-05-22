Первую «Дальневосточную ипотеку» под 1% от Сбербанка получила молодая семья из Владивостока

Первый кредит по программе «Дальневосточная ипотека» под 1 % выдан семье из Владивостока в Приморском отделении Сбербанка. Такая ставка стала доступна благодаря снижению ставки на ипотечные кредиты на 0,7 процентных пункта, а также скидке при регистрации сделки в электронном виде, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Супруги Кирилл и Нина Горбачевы, получившие льготный кредит от Сбербанка на покупку жилья: «Можно сказать, нам повезло: мы присмотрели подходящую 2-комнатную квартиру и планировали брать ипотеку на ее покупку. Рассматривали разные предложения, но неожиданно узнали о возможности получить кредит всего под 1% от Сбера, то есть, новая квартира – практически в рассрочку! Конечно, мы не преминули воспользоваться таким предложением, тем более, что через 20 лет это будут уже совершенно другие деньги. Заявку на ипотеку оформили очень быстро, воспользовавшись сервисом “Электронная регистрация”. И теперь мы – счастливые владельцы 64 квадратов в новострое, что особо ценно с учетом ожидаемого пополнения в семействе. Это стало для нас настоящим подарком в новом году, за что Сберу большое спасибо!».

Напомним, льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.

«Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Также субсидированная программа доступна владельцам «дальневосточного гектара» для строительства на нём индивидуального жилого дома.

Максимальный срок кредита — 20 лет и 2 месяца, сумма кредита — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка: «Понятно, что на первом месте у потенциальных клиентов находятся условия, которые может предложить банк. Именно поэтому “Дальневосточная ипотека” – один из самых востребованных продуктов в линейке Сбербанка. И сегодня, когда ставка снижена до 1% годовых при условии регистрации ипотеки с использованием сервиса “Электронная регистрация”, можно говорить о том, что собственное жилье для жителей Приморья станет еще доступнее».

Получить кредит можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа — до 31 декабря 2021 года.

Изучить условия программы, оформить «Дальневосточную ипотеку» и записаться на сделку онлайн можно на DomClick.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]