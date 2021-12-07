Приморский край – лидер программы «Дальневосточная ипотека»

Более 8,5 тысяч человек оформили «Дальневосточную ипотеку» в Приморье. Программа является самой востребованной среди других предложений на рынке ипотечного кредитования в регионе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в региональном министерстве строительства, в крае реализуются ряд федеральных и региональных программ льготного ипотечного кредитования, позволяющие приморцам приобретать жилье на выгодных условиях. Самая популярная – «Дальневосточная ипотека» по ставке от 0,1% годовых. Так, по состоянию на 3 декабря выдано 8 510 кредитов на сумму 35,7 миллиарда рублей.

«300 человек оформили ипотеку для строительства индивидуального жилищного строительства, в том числе на “дальневосточном гектаре”. На эти цели им одобрили льготный кредит на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей», – подчеркнули в ведомстве.

По словам специалистов, Приморский край сохраняет лидерство среди регионов ДФО по выдаче кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». На втором месте – Республика Саха (Якутия), на третьем – Хабаровский край.

Напомним, «Дальневосточная ипотека» начала работать в декабре 2019 года. Программа позволяет молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом до 35 лет (включительно), а также участникам «Дальневосточного гектара» получить кредит размером до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет. В городских округах ипотеку можно оформить на покупку квартиры в новостройке, в сельских округах – приобрести жилье на вторичном рынке или построить дом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]