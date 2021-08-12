Более 35 миллионов рублей выдано на строительство жилья на «дальневосточном гектаре» в Приморье

Приморцы могут взять «Дальневосточную ипотеку» под 0,4% годовых. На сегодня более 6,5 тысяч молодых семей, переселенцев и гектарщиков воспользовались возможностью приобрести или построить жилье на льготных условиях, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как сообщили в министерстве строительства Приморья, всего жителям края выдано 6 626 льготных кредитов на сумму более 27 миллиардов рублей. Из них – 193 кредита одобрено на строительство индивидуального жилья. По этому показателю Приморский край удерживает лидирующие позиции на Дальнем Востоке.

«11 льготных кредитов на сумму 35 миллионов рублей выдано на строительство жилья участникам программы «Дальневосточный гектар», – добавили специалисты.

Напомним, «Дальневосточную ипотеку» начали выдавать с декабря 2019 года. Кредиты предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом менее 36 лет, участникам программы «Дальневосточный гектар» и «Повышения мобильности трудовых ресурсов». Процентная ставка – от 0,4%, размер первоначального взноса – от 15%, сумма кредита – до 6 миллионов рублей, срок кредита – до 20 лет.

Узнать подробности, получить консультацию по ипотечным программам можно в офисе банка «ДОМ.РФ» по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5в, 2 этаж, телефон: 8-800-775-11-22 (доб. 21151, 21143, 20008).

Отметим, Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» подчеркнул, что благодаря ряду ипотечных программ, которые субсидирует государство, строительство жилья и количество взятых кредитов резко увеличилось. Глава государства поручил Правительству страны уделить особое внимание вопросу ценообразования: чтобы введение льготных механизмов не было фактором резкого роста цен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]