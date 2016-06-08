Приморцы активнее всех осваивают «дальневосточную ипотеку»





По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на 23 декабря принято 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», — сообщают «Вести: Приморье».

«Часть заявок уже рассмотрено, 411 получили одобрение. Выдано 32 кредита на общую сумму 107,8 млн рублей», – сказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат. Он так же уточнил, что наибольшую активность проявляют заявители из Приморского края.

Выдача первых льготных кредитов состоялась 10 декабря во Владивостоке. Ипотека под 2% дает возможность молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» приобрести или построить жилье в ДФО. Программу субсидирует государство. Источником средств для ее реализации является госпрограмма по развитию Дальнего Востока и Фонд развития Дальнего Востока.

В течение месяца в программу включится еще ряд российских банков.

Льготная ипотека предусматривает возможность использования средств материнского капитала и некоторых региональных субсидий (сертификатов) на первоначальный взнос и досрочное гашение кредита. Планируется, что для удобства заемщиков процедура включения средств материнского каптала в счет взноса или гашения ипотеки будет сокращена.

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» утверждена Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2019 года. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке определено организацией, осуществляющей организационную и информационную поддержку граждан РФ в целях получения ипотечных кредитов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]