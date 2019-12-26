Глава Минвостокразвития опасается взлета цен на жилье из-за льготной ипотеки

На площадке Минвостокразвития России прошло совещание с представителями кредитных организаций, которые будут предоставлять льготную ипотеку на территории Дальнего Востока.

С декабря молодые семьи до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми могут купить квартиру или построить дом на Дальнем Востоке под рекордно низкую ставку в 2%. Ипотека также распространяется на получателей «дальневосточных гектаров» - они могут построить на своей земле дом. При этом, для получателей гектара нет возрастных ограничений. На сегодняшний день 14 банков включились в программу и готовы выдавать кредиты под 2 %.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала, сегодня выдано 75 кредитов под 2 % на общую сумму 255 миллионов рублей. Всего же в банки поступило 2369 заявок.

«Понятно, что есть процедуры, понятно, что время нужно для оформления. Но есть и такой вопрос: покупать нечего? То есть банк одобрил, а человек квартиру найти не может? Потому что мы уже столкнулись с тем, что нам нужно определенные регионы отрабатывать с губернаторами персонально. На предмет, чтобы люди могли воспользоваться ипотекой. Чтобы не было необоснованного роста стоимости квадратного метра, чтобы строилось жильё… а не так, что вроде программа есть, а люди воспользоваться не могут», — прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Кроме этого на встрече обсудили и вопросы с кредитованием индивидуального жилищного строительства. Благодаря «дальневосточной ипотеке» возможность взять кредит на строительство дома впервые закреплена на государственном уровне.

На встрече была достигнута договорённость, что банки в еженедельном режиме будут предоставлять информацию о реализации программы «дальневосточная ипотека».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]