Александр Козлов и Виталий Мутко обсудили реализацию программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке





Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко провели рабочую встречу, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

На встрече они обсудили вопросы сотрудничества в сфере жилищного строительства и развития рынка ипотеки, в частности — реализацию программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке.

С 10 декабря 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа любая молодая семья, в которой супругам не более 36 лет (или неполная семья с несовершеннолетним ребенком) может взять кредит под рекордные 2% для покупки квартиры или строительства дома. Также льготный кредит на строительство дома могут взять участники программы «дальневосточный гектар», которые взяли землю под ИЖС или личное подсобное хозяйство.

АО «Дом.РФ», как оператор программы, выдает всем банкам-участникам компенсацию по ставке кредита, которую софинансирует государство. За 5 лет по программе общая сумма кредитов составит 450 млрд рублей.

«В рамках программы ставка по ипотеке составляет 2% годовых. Уже сейчас «Дальневосточная ипотека» востребована со стороны жителей регионов ДФО, но нужно учитывать и то, что условиями могут воспользоваться и люди из других субъектов страны. Банками одобрено более 9 тысяч заявок. Конечно, чтобы удовлетворить будущий спрос, который возникнет на рынке регионов ДФО, строительная отрасль должна быть готова. Все должно проходить гладко, не допуская высокого роста цен на недвижимость», - отметил Виталий Мутко.

По его словам, необходимо создавать комфортную городскую среду, обеспечивать новые районы всей необходимой социальной инфраструктурой. На следующей неделе представители АО «Дом.РФ» примут участие в совещаниях по реализации льготной ипотеки на площадке вице-премьера РФ Юрия Трутнева в Сахалинской области и в мероприятиях министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в Приморском крае. Кроме этого руководители обсудили возможности по выделению федеральных земель застройщикам на территории ДФО.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]