Приморским семьям предлагают ипотеку под 2%

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО под руководством вице-премьера Юрия Трутнева в среду в Якутске. В ходе мероприятия подвели промежуточные итоги работы по строительству социальной инфраструктуры и запуску новых мер закрепления людей на Дальнем Востоке.

В заседании принимали участие Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, представители федеральных структур и ведомств, главы и губернаторы всех 11 регионов ДФО, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Один из вопросов обсуждения – программа льготного ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Юрий Трутнев напомнил, что ее разработка ведется в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.

Принято решение, что “дальневосточная ипотека” будет доступна молодым семьям и гражданам, получившим земельные участки по программе “дальневосточный гектар”. В настоящий момент Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики разрабатывает механизм реализации программы, в том числе меры по недопущению роста цен в связи с запуском «дальневосточной ипотеки», – подчеркнул полпред.

Олег Кожемяко отметил, что соответствующая работа ведется и в Приморье.

«В этом процессе будут задействованы несколько уполномоченных банков с хорошей репутацией, которым государство будет компенсировать разницу между 2% и суммой выданных гражданам кредитов. Это правильное решение, которое в том числе будет способствовать оживлению строительства. Приморский край будет помогать инженерной, социальной инфраструктурой, чтобы создавались районы жилой комплексной застройки», – заявил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]