Более 5600 человек оформили «Дальневосточную ипотеку» в Приморье

Лидером среди субъектов ДФО, где оформляют больше всего кредитов по программе «Дальневосточная ипотека», стал Приморский край. По ней в регионе гражданам уже выдано 22,4 миллиарда рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, с начала реализации программы в крае одобрено 5 619 кредитов. В том числе заключено 115 договоров на сумму 516,2 миллиона рублей на индивидуальное жилищное строительство. Средняя сумма займа составляет 4 миллиона рублей. Шесть льготных кредитов выдано участникам программы “Дальневосточный гектар”.

При этом специалисты отмечают рост стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья. Стабилизировать цены позволит комплексное освоение территорий. Так, в Приморский край заходят крупные федеральные застройщики.

«Комплексная застройка запланирована в районе бухты Патрокл и Змеинки во Владивостоке. Предполагается, что застройщики предложат цену ниже, сложившейся сейчас на первичном рынке жилья. При этом новые квартиры будут уже с частичной отделкой», – отметили они.

Напомним, «Дальневосточную ипотеку» можно оформить в банках-партнерах от 0,9% годовых. Банк «Дом.РФ» предлагает взять льготный кредит под 0,4%. Кредиты предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом менее 36 лет, и участникам программы «Дальневосточный гектар».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]