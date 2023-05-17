Почти 1000 льготных кредитов выдано по «Доступной ипотеке» в Приморье

Более 2,7 миллиарда рублей выдали приморцам на улучшение жилищных условий по краевой программе «Доступная ипотека». Приобрести квартиру можно как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, сообщает "Вести: Приморье".

Как отметили в министерстве строительства Приморья, «Доступная ипотека» остается одной из самых востребованных программ среди жителей края. Только с начала этого года ей воспользовались около 100 человек.

«Всего за период действия программы выдан 941 льготный кредит более чем на 2,7 миллиарда рублей. Чаще всего “Доступную ипотеку” берут сотрудники социальных предприятий края, учреждений здравоохранения и образования», – уточнили в ведомстве.

Напомним, программа льготной ипотеки от 6,1% была запущена в Приморском крае в 2018 году. Приобрести квартиру на выгодных условиях можно как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. «Доступной ипотекой» могут воспользоваться 18 категорий граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]