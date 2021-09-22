Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился в Приморье

Более 1,6 тысячи льготных кредитов выдано приморцам в августе на улучшение жилищных условий. «Дальневосточная ипотека» – самая востребованная программа на территории края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным Объединенного кредитного бюро, среди 30 регионов России, лидирующих по количеству выданных в августе ипотечных кредитов, только в Приморском крае и Якутии выдачи превзошли показатель августа 2020 года.

«В августе приморцам выдано 1 613 льготных кредитов на улучшение жилищных условий. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Самой востребованной программой на территории края является “Дальневосточная ипотека”, которой воспользовались уже почти 7 тысяч человек», – добавили в министерстве строительства Приморья.

Отметим, в Приморском крае продолжается реализация ряда ипотечных программ, предусматривающих сниженные ставки по кредиту. «Доступная ипотека», «Дальневосточная ипотека» – эти и другие проекты предусматривают льготное кредитование для разных категорий семей. С их условиями можно ознакомиться на сайте Корпорации развития жилищного строительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]