Более 200 семей Приморья взяли «Доступную ипотеку»

Приморцам выдано более 395 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Минимальная ставка по краевой программе «Доступная ипотека» сейчас составляет 5,65%.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, с начала реализации в Приморье программы «Доступная ипотека» льготные займы получили уже 207 семей на общую сумму 395,2 миллиона рублей.

«При покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит 5,65%, готового жилья – 6,4%. Всего по программе подано 414 заявок, при этом процент отказа составляет менее 10%. Основные причины: отрицательная кредитная история, наличие задолженности», – отметили в Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС).

Напомним, льготный займ по программе «Доступная ипотека» выдается работникам бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, краевых учреждений, научным сотрудникам, инвалидам или членам семей с детьми-инвалидами, семьям, у которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребенок, а также гражданам, которые являются участниками государственных или муниципальных программ и имеют право на получение социальных выплат, субсидий, сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

КРЖС также реализует программу «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Получить займ на приобретение жилплощади по льготной ставке под 4,9% годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут все семьи с двумя и более детьми, появившимися на свет с 1 января 2018 года. Процентная ставка действует на весь срок ипотечного займа.

Помимо указанных продуктов в КРЖС можно оформить стандартные ипотечные программы: «Приобретение готового жилья» от 9,4% годовых, «Приобретение квартиры на этапе строительства» от 8,45% годовых, «Перекредитование» от 8,9% годовых, «Кредит под залог имеющейся квартиры» от 10,50% годовых, «Приобретение жилого дома» от 11,5% годовых. «Военная ипотека» – 9,1% годовых. В рамках «Военной ипотеки» появилась возможность рефинансировать действующую ипотеку до 9,1%, а также воспользоваться предложением «Семейная ипотека для военнослужащих» и снизить процентную ставку до 4,9%.

За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования граждане могут обратиться по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5В, или заполнив форму на сайте КРЖС.

Время работы корпорации: с понедельника по пятницу c 9.00 до 18.00. Телефоны для справок: 8 (800) 250-72-10 (звонок по России бесплатный), 8 (423) 260-72-09.

Отметим также, что Корпорация развития жилищного строительства выбрана региональным оператором по реализации в Приморье проекта «Дальневосточная ипотека». Взять ипотеку под 2% на покупку квартиры на первичном рынке или на строительство жилого дома смогут молодые семьи до 35 лет и получатели дальневосточного гектара, желающие построить дом на своей земле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]