Процент по «Доступной ипотеке» снижается

Более 200 семей взяли «Доступную ипотеку» в Приморье в 2019 году. Сейчас минимальная ставка по краевой программе составляет 5,45%.

Как сообщили в Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС), с начала реализации в Приморье программы «Доступная ипотека» льготные ипотечные займы получили уже 207 семей на общую сумму более 395 миллионов рублей.

«При покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит 5,45%, ранее она составляла – 5,65%. Готового жилья – 6,2%. Всего на доступную ипотеку подано 443 заявки, при этом процент отказа составляет менее 9%», – сообщили специалисты КРЖС.

Льготный займ по программе «Доступная ипотека» выдается работникам бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, краевых учреждений, научным сотрудникам, инвалидам или членам семей с детьми-инвалидами, семьям, у которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребенок, а также гражданам, которые являются участниками государственных или муниципальных программ и имеют право на получение социальных выплат, субсидий, сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

КРЖС также реализует программу «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Получить займ на приобретение жилплощади по льготной ставке под 4,9% годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут все семьи с двумя и более детьми, появившимися на свет с 1 января 2018 года, и семьи, в которых до 31 декабря 2022 года родился ребенок-инвалид. Процентная ставка действует на весь срок ипотечного займа.

Помимо указанных продуктов в корпорации можно оформить ипотечные займы под 5% годовых на строительство индивидуального жилого дома и приобретение квартиры в сданном доме у застройщика, а также в рамках стандартных ипотечных программ: «Приобретение готового жилья» от 9% годовых, «Приобретение квартиры на этапе строительства» от 8,45% годовых, «Перекредитование» от 8,9% годовых, «Кредит под залог имеющейся квартиры» от 10,5% годовых, «Приобретение жилого дома» от 11,5% годовых. В рамках «Военной ипотеки» появилась возможность рефинансировать действующую ипотеку до 9,1%, а также воспользоваться предложением «Семейная ипотека для военнослужащих» и снизить процентную ставку до 4,9%.

За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования граждане могут обратиться по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5В, или заполнив форму на сайте КРЖС. Время работы корпорации: с понедельника по пятницу c 9.00 до 18.00. Телефоны для справок: 8 (800) 250-72-10 (звонок по России бесплатный), 8 (423) 260-72-09.

Напомним, что у жителей Приморского края появилась также возможность приобрести жилье по программе «Дальневосточная ипотека», разработанной по поручению Президента России Владимира Путина. В ходе своей ежегодной пресс-конференции 19 декабря глава государства ответил на вопрос журналистов о развитии этой программы.

Сегодня взять ипотечный кредит под 2% могут молодые семьи (возраст супругов до 35 лет включительно), неполные семьи с детьми, а также участники программы «Дальневосточный гектар», которые получили землю под строительство индивидуальное жилищное строительство. Заявки на «дальневосточную ипотеку» принимают в банке Дом.РФ, Сбербанке, АТБ, ВТБ, Россельхозбанке, Примсоцбанке и ПАО АКБ «Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]