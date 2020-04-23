Молодым приморцам предлагают ипотеку по ставке до 0,7% годовых

Более 3,5 тысяч человек оформили «Дальневосточную ипотеку» в Приморье. Кредитная ставка снижена до 0,7% годовых, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в региональном министерстве строительства, данная государственная программа пользуется большим спросом у жителей края. На сегодняшний день Приморье лидирует по числу выданных кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки».

«По состоянию на 29 сентября льготный кредит в Приморском крае оформили более 3,5 тысяч человек на сумму 13,4 миллиарда рублей. В Республике Саха (Якутия) – около 3 тысяч человек, в Хабаровске – 1,7 тысячи человек воспользовались возможностью приобрести жилье на выгодных условиях», – отметили в ведомстве.

По словам специалистов, ставка по кредиту была снижена.

«При условии оплаты единовременной комиссии в банке ДОМ.РФ она составляет 0,7%, в ВТБ – 1%», – добавили они.

Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно), и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2% годовых, для сотрудников бюджетной сферы – 1,6%. Дополнительную информацию можно получить на «горячей линии» программы по телефону: 8-800-200-32-51 (звонок бесплатный).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]