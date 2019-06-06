Возможность купить дом стала доступнее жителям села в Приморье

Приморцы могут купить дом по сельской ипотеке под 1,9% годовых. На сегодняшний день это одно из самых лучших предложений на данном рынке, которым уже воспользовались почти 300 жителей края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, теперь кредиты на приобретение жилья на сельских территориях стали еще доступнее и выгоднее. Для отдельных категорий клиентов Россельхозбанка ставка снижена на 0,8%.

«Получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать действующий кредит на те же цели зарплатные клиенты смогут по льготной ставке от 1,9% годовых. Работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых», – сообщили специалисты банка.

В министерстве сельского хозяйства Приморья отметили, что это предложение пользуется спросом.

«На данный момент в Приморском крае уже одобрены 294 заявки на сумму 806 миллионов рублей», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин заявил, что объем финансирования сельской ипотеки в 2021 году увеличится почти в три раза. Программа заработала в России с 2020 года, является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Получить льготную сельскую ипотеку может любой россиянин в возрасте от 21 до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет, для жителей Дальневосточного федерального округа – до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос по ипотеке составляет от 10%. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (800) 100-0-100, электронная почта: svoedom_help@rshb.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]