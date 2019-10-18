Почти 240 жителей сел в Приморье оформили льготную ипотеку

Более 650 миллионов рублей выдали приморцам для улучшения жилищных условий на селе. Объем финансирования сельской ипотеки увеличится почти в три раза в 2021 году.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства Приморья, основная цель программы – улучшение жилищных условий людей, которые проживают на сельских территориях.

«На данный момент одобрено 237 заявок на сумму 651 миллион рублей. Льготный кредит от 2,7% жители края могут оформить в «Россельхозбанке», – уточнили специалисты.

Отметим, Президент РФ Владимир Путин заявил, что объем финансирования сельской ипотеки в 2021 году увеличится почти в три раза. Программа заработала в России с 2020 года, является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Получить льготную сельскую ипотеку от 2,7% годовых может любой россиянин в возрасте от 21 до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет, для жителей Дальневосточного федерального округа – до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос по ипотеке составляет от 10%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]