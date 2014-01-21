Юрий Трутнев: «дальневосточная ипотека» поможет развитию строительного рынка

30 января 2020 года в рамках рабочей поездки в Приморский край во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу реализации программы «Дальневосточная ипотека».

«Решение разработать льготную ипотеку для дальневосточников Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял на пятом Восточном экономическом форуме. Сейчас мы это поручение Президента реализуем. За полтора месяца реализации программы на территории ДФО поступило 7854 заявки, одобрено банками 4861 заявка, выдано 983 кредита на общую сумму 3 млрд 448 млн рублей. Это говорит о том, что «дальневосточная ипотека» востребована, что люди хотят жить на Дальнем Востоке, строить жилье», - отметил Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, Приморский край занимает лидирующие позиции по количеству поступивших заявок на «дальневосточную ипотеку». «На сегодняшний день банки, участвующие в реализации программы в Приморье, приняли 1768 заявок. Большая часть из них – 84% - одобрена. Заключено 378 кредитных договоров на сумму более 1,3 млрд рублей. Большинство кредитов предоставлено на покупку жилья во Владивостоке», - уточнил он.

В настоящее время в Приморском крае 7 банков принимают заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры и выдают льготные ипотечные кредиты: ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО «ВТБ», «ДОМ.РФ», АО «Газпромбанк», ПАО «Дальневосточный банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк». А пять банков – ПАО АКБ «Приморье», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», АО «Солид Банк», «Алмазэргиэнбанк», ООО «Примтеркомбанк» - работают по агентской программе банка «ДОМ.РФ».

Перечень кредиторов, предоставляющих в регионе кредиты по программе «Дальневосточная ипотека», будет расширен. В марте прием заявок начнут еще 6 банков: ПАО «Россельхозбанк», ПАО КБ «Восточный», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Совкомбанк».

Средняя сумма ипотечного кредита составляет – 3,7 млн рублей. Процент отказов по заявлениям в предоставлении «дальневосточной ипотеки» существенно ниже, чем в среднем по рынку ипотечных кредитов. Среди основных причин отказа: отрицательная кредитная история, недостаточная платежеспособность, наличие задолженности по налогам и административным штрафам, отсутствие средств на первоначальный взнос.

На совещании рассматривались меры для обеспечения сдерживания чрезмерного роста цен, увеличения предложения жилья на первичном рынке, вопросы привлечения застройщиков для строительства новых жилищных комплексов.

Было отмечено, что по сравнению с прошлым годом рост цен составил 2,9%. «Пока рост цен на жилье небольшой, но и времени прошло немного – полтора месяца. Необоснованный рост цен способен сделать «дальневосточную ипотеку» менее доступной, нивелировать эффект от меры государственной поддержки, чего допустить нельзя», - заметил Юрий Трутнев.

Поднимался вопрос привлечения в край строительных компаний из других регионов России. «Нам нужны такие компании, которые смогут качественно и в срок выполнять те объемы работ, которые запланированы нами вместе с федеральным центром», - заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Во Владивостоке будут определены новые районы для застройки. «Участки будут выделены тем компаниям, которые возьмут на себя обязательства построить жилье по наиболее доступным ценам. Уверен в том, что существующие цены должны не только не повышаться, а должны снижаться. Это существенно», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Отметим, по данным региона, в Приморском крае проживает порядка 70 тысяч молодых семей, из которых в улучшении условий нуждается более 2,2 тысяч. Также на получение «дальневосточной ипотеки» могут претендовать 1 684 участников программы «Дальневосточный гектар», указавших вид использования земли для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства.

Напомним, получить льготный ипотечный кредит под 2 % годовых могут молодые семьи, возрастом до 35 лет (включительно), родители до 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Первоначальный взнос по программе составляет не менее 20% от стоимости жилья. Кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 млн рублей.

В совещании приняли участие первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, представители Минвостокразвития России, правительства Приморского края, руководители институтов развития Дальнего Востока, в том числе генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]