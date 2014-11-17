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До 6 миллионов рублей под 2% смогут взять участники программы «Дальневосточная ипотека»

До 6 миллионов рублей под 2% смогут взять участники программы «Дальневосточная ипотека»

Фото: Администрация Приморского края

Обладатели дальневосточного гектара и молодые семьи смогут взять ипотеку под 2%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края. Об условиях участия в программе «Дальневосточная ипотека» рассказала начальник управления ипотечного кредитования Корпорации развития жилищного строительства Ирина Шибельбеин.

По ее словам, на льготных условиях можно будет построить дом на гектаре, приобрести квартиру, дом на первичном или вторичном рынке. Участниками программы могут стать получатели дальневосточного гектара и молодые семьи до 35 лет, которые должны стоять на учете как нуждающиеся – в семье не должно быть недвижимого имущества.

Предполагается, что банки будут выдавать кредит в размере не более 6 миллионов рублей сроком до 20 лет. Первоначальный взнос составит минимум 15%, процентная ставка – 2%. И повышать ее банки не будут.

В настоящее время программа находится в стадии утверждения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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