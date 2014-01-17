АРЧК дала ответы на самые частые вопросы про «Дальневосточную ипотеку»





Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке рассказали, по каким вопросам чаще всего они дают разъяснения, — передают «Вести: Приморье».

За неделю с начала работы линии поступило более 4 тысяч звонков. Самые популярные вопросы и ответы на них публикуют «Вести: Приморье» по информации АРЧК.

Можно ли использовать средства материнского капитала на первоначальный взнос и досрочное гашение кредита?

Законодательно установленные цели расходования материнского капитала включают улучшение жилищных условий. Таким образом, средства «Материнского капитала» могут быть использованы в качестве первоначального взноса при получении «дальневосточной ипотеки», на частичное или полное погашение полученного в рамках программы кредита.

Кредитные средства предоставляются только после подтверждения оплаты первоначального взноса.

Можно ли использовать средства региональных субсидий (сертификатов) на первоначальный взнос и досрочное гашение кредита?

Можно, если правилами субсидии предусматривается такая возможность. При этом необходимо понимать, что если сертификат направляют на первоначальный взнос, то выдача кредита состоится только после того, как предусмотренные по нему средства будут перечислены на счет продавца.

В чей адрес перечисляется первоначальный взнос, если «дальневосточную ипотеку» планирует взять гектарщик для самостоятельного строительства жилья?

Первоначальный взнос – это своеобразная гарантия серьезности намерений заемщика, подтверждение его платежеспособности. В случае с получением ипотеки под 2% годовых для строительства дома хозяйственным способом на «гектаре» заемщик предоставит банку финансовые документы, подтверждающие понесенные им затраты на строительство. Например, на возведение фундамента или закупку строительных материалов.

Необходимо учитывать, что по условиям программы доля кредитных средств в стоимости строящегося жилья не должна превышать 80%. То есть, подтверждать будет необходимо 20% затрат на строительство дома. При этом смету строительства, от которой будет рассчитываться сумма первоначального взноса, нужно будет согласовать с банком.

Правда ли, что ставка 2% по «дальневосточной ипотеке» будет действовать только 5 лет?

Ставка в 2% зафиксирована на весь срок кредитования – до 20 лет, в течение которых заемщик будет гасить кредит. 5 лет – это срок действия программы «Дальневосточная ипотека», в течение которых банки будут принимать заявки на этот льготный кредит.

По условиям программы «Дальневосточная ипотека» вторичное жилье можно приобрести на территории сельского поселения в ДФО. Как узнать, является ли населенный пункт сельским поселением?

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет сельское поселение как один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень и других сельских населенных пунктов).

У каждого населенного пункта уже есть определение - к какому поселению он относится.

Перечень сельских поселений банки-участники программы уточняют в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» утверждена Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2019 года. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке определено организацией, осуществляющей организационную и информационную поддержку граждан РФ в целях получения ипотечных кредитов.

На данный момент в банки, участвующие в программе, подано более 1000 заявок. Ожидается, что до конца декабря будет опубликован дополненный перечень банков-участников программы.

Получить дополнительную информацию можно по телефону «горячей линии»: 8 800 200 32 51.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]