Закон в Приморье позволит семьям по-особому тратить материнский капитал

Ряд существенных изменений в краевой закон о поддержке многодетных семей одобрен единогласно в среду, 27 января, на заседании Законодательного собрания Приморского края. Они касаются предоставления регионального материнского капитала при рождении третьего (последующего) ребенка, сообщают «Вести:Приморье».

Как пояснила заместитель председателя Правительства Елена Бронникова, изменения дают возможность использовать часть средств региональной выплаты на первоначальный взнос по ипотечному кредиту.

«Предыдущая норма позволяла расходовать материнский капитал только на погашение ипотеки», – напомнила она.

Принятый закон уточняет, что средства регионального материнского капитала могут быть направлены на оплату иных расходов, связанных с получением образования (оплата услуг за проживание в общежитии, оплата пребывания ребенка в детском саду).

Важно, что с внесением изменений многодетные семьи могут распорядиться средствами материнского капитала в любое время с рождения ребенка, а не через шесть месяцев после, как было раннее.

«Кроме первоначального взноса по ипотечному кредиту выплата может быть направлена на его погашение, на платные образовательные и иные услуги по дошкольному образованию, на медицинские услуги, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов», – проинформировала Елена Бронникова.

Новым законом предусмотрено, что с 2021 года года размер регионального материнского капитала определяется на дату рождения третьего (последующего) ребенка. По ранее действующему порядку размер выплаты считался на дату обращения за сертификатом.

На реализацию этой меры социальной поддержки многодетных семей в бюджете 2021 года предусмотрели почти 249 миллионов рублей.

По данным министерства труда и социальной политики Приморского края, в прошлом году расходы по этой бюджетной строке составили 232 миллиона рублей. Сертификаты на материнский капитал по рождению третьего (последующего) ребенка получили почти 2 тысячи семей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]