Более 170 млн. рублей направили на выплаты приморским мамам при рождении второго ребенка

1 037 семей Приморского края, в которых есть второй ребенок, с начала года воспользовались правом на региональный материнский капитал. На эту меру социальной поддержки из регионального бюджета направлено более 170 миллионов рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональное правительство.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, большинство получателей направили средства на улучшение жилищных условий. 33 семьи использовали выплату для оплаты образовательных услуг.

«Средства регкапитала можно также направить на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Таких запросов в этом году не поступало», – сообщают в социальном ведомстве.

Напомним, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка стали выплачивать благодаря реализации национального проекта «Демография». Право на выплату возникает у женщин, имеющих российское гражданство и постоянно проживающих на территории Приморского края, при рождении второго ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации.

«Стоимость» выплаты – 30% от величины федерального материнского (семейного) капитала. В 2021 году это почти 192 тысячи рублей.

По словам регионального министра Светланы Красицкой, сегодня есть возможность поддержать семьи с любым количеством детей.

«Среди популярных мер – единовременные и ежемесячные выплаты при рождении первенца, материнский капитал (федеральный и краевой) на второго ребенка, региональный капитал при рождении третьего (последующего) ребенка, ежемесячная выплата семьям с низким достатком на третьего (последующего) ребенка, выплаты и компенсации для многодетных семей», – комментирует глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]